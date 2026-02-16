Familiar de Alessia Rovegno sorprendió al felicitar a Hugo García e Isabella Ladera por su bebé en camino

Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno, felicitó a Hugo García e Isabella Ladera. (Foto:

Hugo García será papá por primera vez y un familiar de Alessia Rovegno no dudó en felicitarlo a él e Isabella Ladera.

Hugo García e Isabella Ladera atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas tras confirmar que se convertirán en padres. La noticia llegó luego de varias semanas de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja ya sospechaban que un bebé venía en camino.

Fiorella Cayo felicitó a Hugo García e Isabella Ladera

Tras hacer oficial el anuncio, ambos recibieron una avalancha de felicitaciones de amigos, familiares y figuras del espectáculo. Las redes se llenaron de mensajes cargados de cariño y buenos deseos para esta nueva etapa que inician juntos como familia.

Sin embargo, hubo un saludo que llamó particularmente la atención de los usuarios, especialmente de los seguidores de Hugo García. Se trató del mensaje que envió Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno, expareja del exchico reality.

En esta ocasión, Fiorella Cayo dejó de lado cualquier especulación y expresó públicamente sus mejores deseos para la pareja, el bebé en camino y también para la hija mayor de Isabella Ladera, demostrando una actitud madura y cordial.

"Bendiciones para los dos y ahora 4. Que Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", escribió la tía de Alessia, mensaje que fue bien recibido por los seguidores y que terminó sumándose a la larga lista de felicitaciones para los futuros padres.