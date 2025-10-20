Natalia Salas compartió que enfrenta nuevamente el cáncer

Natalia Salas recibió mensajes de apoyo de figuras de televisión y amigos. Foto: Instagram

La actriz Natalia Salas reveló también que ya se encuentra recibiendo tratamiento en su nueva lucha contra el cáncer.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas compartió con sus seguidores una noticia difícil: el cáncer volvió a su vida. A pesar de ello, aseguró que mantiene la esperanza y una actitud positiva para afrontar esta nueva etapa.

Natalia Salas nuevamente padece de cáncer

Según explicó Natalia Salas, el diagnóstico fue detectado gracias a sus revisiones médicas constantes. Por eso, resaltó la importancia de la prevención. “El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, contó.

La actriz relató que en tan solo tres semanas ya había pasado por diferentes estudios y procedimientos. “Tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomía salpingectomía bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, detalló.

Natalia Salas explicó que actualmente sigue con un tratamiento exigente que le ha provocado cansancio y somnolencia. “La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior”, mencionó.

Finalmente, aseguró que se siente fuerte y decidida a continuar su lucha. Destacó el apoyo de su familia y su deseo de salir adelante con optimismo. “Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo”, indicó.

Natalia Salas recibió mensajes de apoyo

Tras dar a conocer que nuevamente lucha contra el cáncer, Natalia Salas recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de sus seguidores, cantantes y figuras de la televisión que la conocen de cerca.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia fueron las primeras en dedicarle mensajes de aliento a Natalia Salas. No obstante, Natalia Vértiz, María Pía Copello, Anahí de Cárdenas y más también se unieron a la cadena de apoyo para la actriz.