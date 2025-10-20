Melissa Klug rompió con Jesús Barco y luego borró el comunicado que lo confirmaba: ¿por qué lo hizo?

No es la primera vez que Melissa Klug finaliza su ruptura con Jesús Barco y luego cambia de decisión.

Melissa Klug viene siendo tendencia en redes sociales tras publicar y eliminar comunicado de separación con Jesús Barco.

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de su cuenta oficial de Instagram la ruptura de su relación sentimental con el futbolista Jesús Barco.

Melissa Klug publicó comunicado de separación con Jesús Barco, pero segundos después lo borró

Resulta que la también empresaria, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, publicó un comunicado en el que confirmaba el fin de su romance, a pesar de que ambos estaban comprometidos y comparten una hija en común. El mensaje fue eliminado pocos minutos después de ser publicado, generando revuelo en redes sociales.

En el comunicado, Melissa Klug expresó: “Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza”.

Además, pidió respeto y prudencia en este delicado momento de su vida: “Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”.

(Fuente: redes sociales)

Si bien el mensaje fue borrado rápidamente por la ‘Blanca de Chucuito’, varios usuarios en redes sociales lograron copiarlo y hasta incluso compartirlo, por lo que se hizo viral.

Melissa Klug explicó qué pasó y por qué borró comunicado

Posteriormente, Melissa Klug ofreció una breve declaración al diario ‘Trome’, en la que aclaró que la publicación del comunicado fue un “error” y se disculpó por ello. “Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo. Lo siento”, afirmó la influencer.