Famosa actriz que participó en 'Al fondo hay sitio' reveló que se convertirá en madre

Su personaje ganó mucha popularidad entre los seguidores de 'Al fondo hay sitio' y mediante redes confirmó que se convertirá en madre.

Fiorella Luna se convirtió en una de las artistas más queridas de 'Al fondo hay sitio', y hace pocos días confirmó en sus redes sociales que se convertirá en madre. A sus 39 años, la joven actriz será mamá por primera vez y más de un seguidor la felicitó por esta etapa que atraviesa.

Fiorella Luna, exintegrante de 'Al fondo hay sitio' confirma embarazo

La conocida actriz compartió una foto de ella con ropa de baño; en la imagen se muestra su avanzado embarazo: "Mientras espero mis panqueques", es la descripción que utilizó para acompañar el post en sus redes sociales.

Fiorella también mostró la ropa y juguetes que usará su niña recién nacida. También difundió una imagen en la que acaricia su vientre mientras descansa en una hamaca. Su pareja, Fabricio Raciti, conocido director de fotografía, se mostró emocionado con el nacimiento de su bebé.

¿Quién es Fiorella Luna?

Fiorella Luna participó en la décima temporada de la producción de América TV que fue emitida en el 2023. Su personaje, Helena Aguayo, buscó enamorar al popular 'Tito', además, en la octava edición de 'Al fondo hay sitio' también fue una de las secretarias de la corporación Maldini.

La actriz inició su carrera en 2010 con la película 'Robot: Bollywood' y luego participó en producciones peruanas como 'De vuelta al barrio' y 'Asu Mare 4', entre otras.

