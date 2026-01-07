Hugo García mostró imagen de su 'hija' con Isabella Ladera y sorprendió a fans

Hugo García reveló que tiene una 'hija' con Isabella Ladera por sus redes sociales. (Foto: Composición Instagram)

El exchico reality dejó en 'shock' a sus seguidores al presentar de manera oficial a su 'hija' con Isabella Ladera después de rumores embarazo.

Antes de terminar el 2025, Hugo García reveló que su más grande sueño es convertirse en padre y formar una familia, ya que su ilusión es ver, crecer a su hijo, pero también compartir su pasión por los deportes. Para sorpresa de muchos, algunos medios de comunicación rumoreaban que Isabella Ladera estaba embaraza.

"Yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevar a mis hijos a hacer deporte, viajar con ellos y hacer planes en familia. Eso siempre estará en mis planes. Será cuando Dios quiera y se dé", indicó el modelo peruano.

Hugo García publicó foto de su 'hija' junto a Isabella Ladera

El exintegrante de 'Esto es Guerra' está radicando en Miami junto a su novia Isabella Ladera, quien no duda en mostrar la buena relación que tiene el modelo con su primogénita. Sin embargo, pocos sabían que la pareja ya tiene una 'hija', quien es la adoración de ambos.

"Mi novia y mi hijita", escribió Hugo García en un post que realizó en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede ver a la influencer junto a un perrito, la mascota habría sido adoptada por ambos, y se ha convertido en un miembro importante de su relación.

Hugo García recibió el 2026 con chicos realitys

Hugo García decidió invitar a los chicos realitys a Miami. Marío Irivarren, Onelia Molina, Austin Palao, Diego Rodríguez, y otros modelos recibieron el 2026 en esta zona de Estados Unidos. En los videos publicados en redes sociales se puede ver que estuvieron en la playa realizando deportes extremos.