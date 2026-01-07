El 'Gato' Cuba le responde a Melissa Paredes tras polémica por corte a su hija

Melissa Paredes publicó que Rodrigo Cuba le realizó un mal corte a su hija y el futbolista no dudó en pronunciarse sobre el tema.
Hace algunos días, Melissa Paredes publicó un video mostrando el mal corte que le realizó Rodrigo Cuba a su hija. El clip generó diversas reacciones entre los cibernautas, ya que la menor cuenta que su papá decidió cambiarle de look, porque su pelo estaba muy enredado.
Ante esta situación, la exchica reality indicó que tenían que ir a la peluquería para que le arreglen el cabello. "¡Qué pasó, Dios mío! Vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor", comentó de manera indignada la esposa de Anthony Aranda. Ante esta situación, Rodrigo Cuba no dudó en pronunciarse sobre el tema fiel a su estilo.
'Gato' Cuba tiene inesperada reacción tras queja de Melissa Paredes
Durante las últimas meses, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes indicaron que tienen una buena relación por su hija. Sin embargo, esto habría quedado atrás con el video que publicó la integrante de 'Los Otros Conchas 2'. A pesar de que, el jugador no emitió un mensaje directo a la modelo, no dudó en respaldar un mensaje que dejó un cibernauta.
"Mucha vai... gente. Él es su papá, así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiere, él también tiene derechos, así que shhh", escribió un usuario de TikTok sobre el polémico video. Al ver este comentario, el 'Gato' le dio 'me encanta'.
Melissa Paredes no quiere hablar sobre su queja contra 'El Gato' Cuba
La actriz fue entrevistada por América Espectáculos y no dudaron en consultarse sobre el mal corte que le realizó Rodrigo Cuba a su hija. En medio de esta situación, la influencer peruana se mostró reacia a hablar sobre esta polémica. "La verdad prefiero no tocar el tema porque no, no. Estamos bien...", comentó entre risas.
