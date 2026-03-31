Flavia Laos confesó detalles inéditos de su reconciliación con Luciana Fuster

Flavia Laos aseguró que esta reconciliación era algo que tenía que suceder. Foto: captura Instagram

Flavia Laos y Luciana Fuster decidieron enterrar al Pato Parodi y retomar su amistad. Te contamos cómo fue esta reconciliación.

Flavia Laos y Luciana Fuster dejaron en shock a sus fans tras reencontrarse en Colombia luego de años sin hablarse. Ambas coincidieron en un evento internacional y, contra todo pronóstico, terminaron acercándose otra vez, logrando una reconciliación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

¿Flavia Laos contó cómo se reconcilió con Luciana Fuster?

En declaraciones para el programa Amor y Fuego, Flavia Laos contó que el primer encuentro se dio en el aeropuerto y que todo fluyó de manera natural. “Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotras”, señaló, dejando en claro que el acercamiento no estaba planeado.

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Flavia Laos también reveló que, tras ese primer momento, decidieron pasar más tiempo juntas y conversar con tranquilidad. “Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party”, comentó.

Finalmente, la influencer aseguró que esta reconciliación era algo que tenía que suceder. “Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas, fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos”, expresó, dando a entender que ambas lograron cerrar ese capítulo y empezar de nuevo.



(Fuente: Willax)

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¿Por qué se distanciaron Flavia Laos y Luciana Fuster?

El alejamiento entre Luciana Fuster y Flavia Laos comenzó cuando la primera inició una relación con Patricio Parodi, quien había sido pareja de Flavia. Esto ocurrió a inicios de 2022, poco tiempo después de que la influencer terminara su romance con el chico reality en septiembre de 2021, lo que generó comentarios sobre una supuesta “falta de códigos”.

En ese momento, las redes se dividieron: algunas seguidoras apoyaron a Flavia Laos, mientras que otras respaldaron a Luciana Fuster. Con el paso del tiempo, la historia dio un giro y, en julio de 2024, la exMiss Grand International anunció el fin de su relación con Parodi. Desde entonces, no se les volvió a ver juntas, hasta ahora que su reciente reencuentro ha sorprendido a todos.