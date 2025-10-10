Maju Mantilla se defendió y lanzó fuertes palabras contra Gustavo Salcedo en nuevo comunicado

Maju Mantilla niega infidelidad con productor Christian Rodríguez. Foto: captura YouTube

La exconductora de televisión Maju Mantilla decidió salir al frente ante las acusaciones y revelaciones de su todavía esposo Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla decidió hablar públicamente y este viernes 10 de octubre publicó un comunicado en sus historias de Instagram. En el mensaje, la exreina de belleza se refirió a su expareja Gustavo Salcedo, quien acudió al programa ‘Magaly TV, La Firme’ para exponer las supuestas infidelidades que ella habría tenido con el actor colombiano George Slebi y el productor Christian Rodríguez.

Maju Mantilla lamentó agravios en su contra y arremetió contra Salcedo

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo”, expresó Maju Mantilla al iniciar su comunicado publicado en redes sociales. Con esas palabras, la exreina de belleza marcó su posición ante la ola de comentarios que ha enfrentado en las últimas semanas.

La conductora lamentó los ataques recibidos en distintos espacios y dejó claro cuánto la han afectado. “Un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre. Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto para mí“, manifestó con firmeza.

Asimismo, Maju Mantilla fue enfática al precisar que su única conexión con Gustavo Salcedo es por los hijos que tienen en común. “Con el Sr. Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada”, sostuvo, reafirmando su deseo de mantener el respeto por el bienestar familiar.

Finalmente, la presentadora aclaró que cualquier tema relacionado con su separación será tratado en el ámbito correspondiente. “Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan estos temas”, agregó, dejando en claro que no abordará más el asunto en los medios.



Maju Mantilla niega infidelidad con productor Christian Rodríguez

Una vez más, Maju Mantilla se pronunció para rechazar el ataque violento que su aún esposo, Gustavo Salcedo, protagonizó contra el productor Christian Rodríguez. La conductora negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con él y recalcó que todo lo relacionado con este caso será tratado únicamente por la vía legal.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente. La conducta de quien aún me une un vínculo matrimonial no la comparto ni la he provocado, como se ha querido hacer creer. No he cometido los actos que se me atribuyen y cada uno de ellos será respondido en el ámbito legal”, expresó con firmeza la exreina de belleza.