Reconocido actor fue captado pidiendo limosna y en total 'abandono': ¿qué le pasó?

Stefano Salvini fue captado en estado de 'abandono' y pidiendo limosna en la calle. (Foto: Stefano Salvini/ Instagram)

El actor que participó en 'Locos de amor' se encontraba pidiendo limosna e indicaba que estaba así por las malas decisiones que ha tomado.

Stefano Salvini, actor peruano y expareja de Johanna San Miguel, captó la atención de diversas personas tras aparecer en estado de abandono. El joven artista estaba sentado en una vereda, con ropa desgastada, barba y cabello largos, pidiendo limosna.

Su aparición en aparente estado de abandono generó inmediata preocupación entre quienes lo reconocían. Algunas personas decidieron difundir en redes sociales esta noticia y rápidamente se hizo viral.

¿Stefano Salvini está en estado de abandono?

En las imágenes, Salvini aparece con una mochila a su lado y semblante cansado, asegurando que sus decisiones lo llevaron a esa situación. "Así es, terminé en la calle. Hola, soy Stefano Salvini. Tomé malas decisiones en la vida y estas son las consecuencias", indicaba el actor.

Incluso fue grabado pidiendo una moneda a un transeúnte que no logró reconocerlo. La escena impactó a los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con el actor y cuál era su situación actual.

(Foto: Stefano Salvini/ Instagram)

Mientras algunos lamentaban verlo así, otros sospechaban que podría tratarse de una actuación o algún tipo de experimento social, debido a lo llamativo de la escena y a la exposición pública del caso.

Horas después se aclaró la verdad: Salvini forma parte de un proyecto audiovisual titulado "Mi Vagabundo", que desarrolla junto a su pareja, la actriz Matilde León. La propuesta, difundida en TikTok, recrea la historia ficticia de un hombre en situación de calle que es 'adoptado' y recibe una segunda oportunidad.