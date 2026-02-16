En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Reconocido actor fue captado pidiendo limosna y en total 'abandono': ¿qué le pasó?

Lunes, 16 de febrero de 2026 13:09

Stefano Salvini fue captado en estado de 'abandono' y pidiendo limosna en la calle. (Foto: Stefano Salvini/ Instagram)

El actor que participó en 'Locos de amor' se encontraba pidiendo limosna e indicaba que estaba así por las malas decisiones que ha tomado.

Stefano Salvini, actor peruano y expareja de Johanna San Miguel, captó la atención de diversas personas tras aparecer en estado de abandono. El joven artista estaba sentado en una vereda, con ropa desgastada, barba y cabello largos, pidiendo limosna.

PUEDES VER: Shirley Arica sorprendió al revelar que estuvo a punto de ingresar a cuidados intensivos

Su aparición en aparente estado de abandono generó inmediata preocupación entre quienes lo reconocían. Algunas personas decidieron difundir en redes sociales esta noticia y rápidamente se hizo viral.

¿Stefano Salvini está en estado de abandono?

En las imágenes, Salvini aparece con una mochila a su lado y semblante cansado, asegurando que sus decisiones lo llevaron a esa situación. "Así es, terminé en la calle. Hola, soy Stefano Salvini. Tomé malas decisiones en la vida y estas son las consecuencias", indicaba el actor.

Incluso fue grabado pidiendo una moneda a un transeúnte que no logró reconocerlo. La escena impactó a los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con el actor y cuál era su situación actual.

(Foto: Stefano Salvini/ Instagram)

PUEDES VER: ¿Quién es Isabella Ladera, la modelo que tendrá un hijo con Hugo García?

Mientras algunos lamentaban verlo así, otros sospechaban que podría tratarse de una actuación o algún tipo de experimento social, debido a lo llamativo de la escena y a la exposición pública del caso.

Horas después se aclaró la verdad: Salvini forma parte de un proyecto audiovisual titulado "Mi Vagabundo", que desarrolla junto a su pareja, la actriz Matilde León. La propuesta, difundida en TikTok, recrea la historia ficticia de un hombre en situación de calle que es 'adoptado' y recibe una segunda oportunidad.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios