Maju Mantilla respondió fuerte tras acusación de infidelidad de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo había anunciado su separación de Maju Mantilla a inicios de agosto de 2025. Foto: captura Latina/Willax

La conductora de televisión, Maju Mantilla, reapareció en vivo para responderle a su todavía esposo Gustavo Salcedo.

Tras el informe de ‘Magaly TV, La Firme’ en donde su esposo Gustavo Salcedo confirma que lo engaño con el productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez Portugal, Maju Mantilla decidió pronunciarse en vivo en el programa que conduce para responder a esta acusación.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo?

La exreina de belleza rompió su silencio y tras la acusación de infidelidad en su contra fue clara en su mensaje: “yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada. Jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad”.

Maju Mantilla recordó que ambos firmaron un acuerdo legal. “Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo y yo, hemos firmado una conciliación, donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro. Nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, explicó, enfatizando que siempre ha preferido mantener su vida personal lejos del público.

Asimismo, Maju Mantilla expresó su enojo porque cuando en el pasado salieron imágenes de Gustavo Salcedo, ella decidió guardar silencio. “En ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí. ¿Por qué? Porque esta separación es entre tú y yo. No le compete a nadie más. Así que, por favor, les pido a los medios de comunicación respeto”, enfatizó.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió dar por cerrado el tema. “De mi parte tampoco va a haber ira y resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, cualquier cosa relacionada a mi privacidad y los problemas que uno puede tener en su vida, no los voy a exponer”, señaló.



(Fuente: 'Arriba mi gente')

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre la infidelidad de Maju Mantilla?

El mundo de la farándula peruana ha entrado en shock tras las recientes afirmaciones de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Según el empresario, la exreina de belleza le habría sido infiel desde el 2023 con el productor de ‘Arriba mi gente’, Cristian Rodríguez Portugal.

El todavía esposo de la presentadora de ‘Arriba mi gente’, decidió hablar públicamente sobre el tema. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, comentó refiriéndose directamente a Rodríguez Portugal. Con sus palabras, dejó en claro no solo su malestar, sino también la tensión que vive en su matrimonio.

Durante la entrevista con ‘Magaly TV, La Firme’, Salcedo fue aún más directo al revelar que habría sorprendido a Maju Mantilla en un momento comprometedor. El reportero le preguntó: “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, a lo que él contestó sin dudar: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.