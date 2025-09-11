Maju Mantilla: ¿quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor señalado como su presunto amante?

Christian Rodríguez Portugal es productor de 'Arriba mi gente', programa que conduce Maju Mantilla. Foto: captura Magaly TV

Según Gustavo Salcedo, Christian Rodríguez Portugal sería la persona con la que Maju Mantilla lo habría engañado. Te contamos de quién se trata.

El nombre del productor Christian Rodríguez Portugal está en el ojo de la tormenta luego de revelarse que mantendría una relación extramatrimonial con Maju Mantilla desde 2023. El todavía esposo de la exreina, Gustavo Salcedo, fue quien confirmó la información e incluso lo calificó como una persona sin valores.

En este sentido, en la más reciente emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, se difundió un informe en el que se expuso que Cristian Rodríguez Portugal, productor del programa ‘Arriba mi gente’, estaría vinculado sentimentalmente con la presentadora del espacio televisivo, Maju Mantilla.

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal?

La noticia de la supuesta infidelidad de Maju Mantilla causó sorpresa entre los televidentes, ya que “Rodríguez no era un rostro conocido para el gran público, pero sí una figura con amplia trayectoria detrás de cámaras”. Con 49 años, ha trabajado en reconocidos canales como América TV y Latina, donde formó parte de diferentes producciones televisivas.

A lo largo de su carrera, Christian Rodríguez Portugal se ha mantenido discreto y lejos de la exposición mediática. Sin embargo, “su vida personal ahora es examinada con lupa debido a su presunta relación con Mantilla”, lo que ha generado gran interés en la prensa y en la audiencia.

En redes sociales, Christian Rodríguez suele mostrarse cercano a su familia. “Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, en sus publicaciones aparece junto a su pareja y su pequeño hijo”, mostrando un lado más personal que contrasta con las versiones que lo señalan en medio de un escándalo de infidelidad.



¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre la infidelidad de Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo, todavía esposo de la presentadora de ‘Arriba mi gente’, decidió hablar públicamente sobre el tema. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, comentó refiriéndose directamente a Rodríguez Portugal. Con sus palabras, dejó en claro no solo su malestar, sino también la tensión que vive en su matrimonio.

Durante la entrevista, Salcedo fue aún más directo al revelar que habría sorprendido a Maju Mantilla en un momento comprometedor. El reportero le preguntó: “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, a lo que él contestó sin dudar: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.