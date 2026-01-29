Nelly Rossinelli contó incómodo episodio que vivió en exclusiva playa: ¿qué sucedió?

Nelly Rosinelli contó que vivió momentos complicados en esta exclusiva playa. (Foto: Nelly Rosinelli/ Instagram)

La influencer denunció de manera pública que en esta playa exclusiva trataban de manera diferente a su familia.

Nelly Rossinelli, popularmente conocida como 'Mamá de los pericotitos', contó en redes sociales una experiencia incómoda que vivió junto a su familia durante su estadía en una playa exclusiva, a la que acudieron tras alquilar una casa en la zona. Según relató, sintió que las normas del lugar no se aplicaban de la misma manera para todos los visitantes.

Nelly Rosinelli contó el tenso momento que vivió en exclusiva playa

Desde los primeros días, Nelly notó que las restricciones solo parecían recaer sobre su familia, mientras que otras personas no tenían los mismos controles. Esta situación le generó incomodidad y la hizo sentirse excluida durante su permanencia en la playa. "Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa", expresó la influencer.

A pesar de ello, aseguró que al inicio prefirió no reclamar para evitar conflictos. Sin embargo, la situación cambió cuando intentaron ingresar comida a la playa. "Nunca reclamé nada, pero ayer íbamos a sacar un piqueo y (mi esposo) Gerson estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir", relató.

(Foto: Nelly Rossinelli/ Instagram)

Según contó, el personal de seguridad intervino de forma abrupta para impedir que ingieran los alimentos. "Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: 'No, señor, por favor, no puede meter eso'", comentó. Minutos después, dijo haber visto a otro grupo ingresar grandes platos de comida sin inconvenientes; esto generó incomodidad y malestar en la integrante de Latina TV.

Además, le reclamaron por haber dejado residuos de su mascota. Nelly Rossinelli aseguró que siempre recoge los desechos de su perrita y calificó las acusaciones como injustas. Finalmente, señaló que vivió otros momentos similares e incluso llegó a confrontar al personal de seguridad durante su estadía.