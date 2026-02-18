En Vivo

Querido actor que participó en 'Al fondo hay sitio' confirmó que será padre por primera vez

Miércoles, 18 de febrero de 2026 09:27

Guillermo Castañeda, exintegrante de 'Al Fondo Hay Sitio', reveló que se convertirá en padre. (Foto: Sofía Salazar/ Instagram - AFHS)

El querido actor que participó en 'Al fondo hay sitio' reveló que será papá con tiernas fotos en sus redes sociales.

Un exintegrante de la exitosa serie 'Al fondo hay sitio' ha captado la atención de diversos medios de comunicación, pero esta vez por una noticia que nada tiene que ver con la ficción, ya que se convertirá en padre.

Exactor de 'Al fondo hay sitio' será padre por primera vez

Guillermo Castañeda, quien interpretó a 'Igor Llontop', el inseparable amigo de 'Joel Gonzales' en la serie peruana, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Aunque ya no forma parte del elenco, continúa activo en el medio artístico y desarrollando nuevos proyectos profesionales.

Ahora, lejos de los sets de grabación, el actor se prepara para ser papá. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una emotiva sesión de fotos donde su pareja, Sofía Salazar, luce su avanzado embarazo.

(Foto: Sofía Salazar/ Instagram)

La bebé de la pareja se llamará Martina. En la publicación, Guillermo escribió un mensaje lleno de amor hacia su hija. "Registro fotográfico del amor que te espera en este hogar, Martina", indicó.

Con esta noticia, el actor y su novia inician una nueva etapa personal que los transformará por completo. Entre proyectos artísticos y la dulce espera, Guillermo Castañeda se alista para vivir el papel más importante de su vida.

