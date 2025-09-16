Gustavo Salcedo confirmó el engaño de Maju Mantilla con actor George Selbi

Gustavo Salcedo habría encarado a actor colombiano. Foto: captura YouTube

Según reveló Magaly Medina, el propio Gustavo Salcedo le afirmó que su esposa Maju Mantilla tuvo una relación extramarital con el actor colombiano.

A pesar de que hace unos días Maju Mantilla encaró a su aún esposo, Gustavo Salcedo, por sus acusaciones de infidelidad en el programa de Magaly Medina y aseguró que sus problemas personales los resolvería de manera interna, el empresario decidió confirmar una nueva infidelidad de la exreina de belleza.

En ‘Magaly TV La Firme’, la propia Magaly Medina sorprendió a su audiencia al revelar que Gustavo Salcedo, aún esposo de la exMiss Mundo, le habría confirmado la supuesta infidelidad de Maju Mantilla con el actor colombiano George Slebi, cuando ambos grababan la telenovela peruana Te volveré a encontrar.

Gustavo Salcedo confirmó infidelidad de Maju con actor colombiano

Fiel a su estilo frontal, Magaly Medina señaló que decidió ir directamente a la fuente y conversar con Salcedo. Según contó la periodista, él le aseguró que los rumores no eran inventos y que lo que ocurrió entre su esposa y el artista colombiano fue más allá de la pantalla.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, dijo la conductora con firmeza en plena emisión de su programa.

Después de ello, se transmitió un informe con imágenes de las intensas escenas que protagonizaron Maju y Slebi en la novela del 2020. En dichas tomas se observa cómo ambos se besan con gran pasión y romanticismo. Tras la nota, Magaly Medina volvió a tomar la palabra para recalcar que la ficción había trascendido en la vida real.



(Fuente: Magaly TV)

Gustavo Salcedo habría encarado a actor colombiano

Esta revelación suma un nuevo episodio a la compleja situación personal de la exMiss Mundo, quien atraviesa un proceso de separación marcado por rumores y acusaciones de infidelidad. Según lo señalado por Magaly Medina, con palabras atribuidas a Gustavo Salcedo, estas revelaciones podrían interpretarse como un intento del empresario por fortalecer su postura ante la opinión pública, dejando entrever que lo sucedido con Christian Rodríguez no sería un hecho aislado.

Al respecto, la periodista explicó: “Por eso, nosotros decidimos corroborar la historia de que entre ellos había habido un affaire en el año 2018. Lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, ¿no? Algo que el actor entendió por completo. Es información que pude confirmar, como ya les dije. Eh, pero las escenas, guau. Nunca había visto”, detalló.