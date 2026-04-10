Gustavo Salcedo es visto buscando a María Pía Vallejos: ¿confirmó su romance?

Gustavo Salcedo respondió sobre su relación con María Pía Vallejos. Foto: captura YouTube

A pesar que hace unas semanas viajó con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo fue sorprendido en el edificio de su exsaliente.

Un nuevo episodio encendió la polémica en torno a Gustavo Salcedo. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al empresario en el edificio de su exsaliente María Pía Vallejos, hecho que generó sorpresa tras su último viaje con Maju Mantilla.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre María Pía Vallejos?

En declaraciones para 'Amor y Fuego', el empresario habló abiertamente sobre su situación sentimental y admitió que siente interés por la joven. Además, dejó claro que actualmente está soltero, por lo que se siente en libertad de conocer a alguien más tras su separación.

“Si a mí no me hubiera gustado María Pía en su momento, seguramente no hubiera salido con ella. Uno tiene, pues, libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades… La gente me ha preguntado: ‘Oye, ¿y Maju entonces?’. La verdad que, en el amor, muchas veces uno no sabe lo que pasa, ¿no?”, manifestó.

Asimismo, resaltó las cualidades de la joven y aclaró que no hubo ninguna interferencia en su relación anterior. “Me parece una chica, digamos, de su casa, una chica con muy buenos principios, etcétera. Y tampoco he querido que se vea una situación de que ella se ha metido en medio de una relación, porque no es así”, comentó.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

Gustavo Salcedo respondió sobre su relación con María Pía Vallejos

Gustavo Salcedo comentó que, por ahora, la relación con María Pía es solo de amistad, pero no descarta que pueda pasar algo más adelante. Según explicó, ambos están en una etapa de conocerse mejor y ver qué podría surgir con el tiempo.

“Es una persona con la cual nos hemos conocido mucho más después de que yo he terminado mi relación con Maju. A veces uno mismo tiene que ver qué pasa con los sentimientos en el mediano y largo plazo”, señaló. Además, agregó: “He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas, este, hay que hacer las cosas en calma y ver, ver qué pasa”.