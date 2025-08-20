Magaly Medina arremetió contra Delany López por mencionar a Farfán y la comparó con Tilsa Lozano

Magaly comparó a Delany López con Tilsa Lozano. Foto: captura Magaly TV.

Delany López sigue mencionando a Jefferson Farfán en sus transmisiones de manera frecuente. Ante ello, Magaly Medina opinó sin filtros al respecto.

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Delany López, señalando que la joven insiste en mencionar a Jefferson Farfán en sus transmisiones en vivo, pese a que en varias ocasiones aseguró que no daría declaraciones sobre el tema en programas de televisión.

Magaly Medina y su dura crítica a Delany López

La popular ‘Urraca’ consideró que esta actitud de Delany López resulta contradictoria y que, en el fondo, parecería una estrategia para seguir teniendo presencia en los medios.

“La mamá dice que se va a sentar en 'El Valor de la verdad', pero ella lo niega. ¿No les parece un jueguito? Por un lado, se hacen las que no quieren prensa, pero bien que avisan dónde van a estar. Hay un truquito ahí”, comentó Medina frente a cámaras.

Además, la conductora cuestionó la costumbre de López de responder a todo lo que circula sobre ella en redes sociales. “Yo no sé por qué sale a pechar cosas que se dicen de ella”, señaló la periodista de espectáculos, dejando en claro que no comparte esa manera de manejar la exposición pública.



Magaly comparó a Delany López con Tilsa Lozano

Magaly Medina le recordó a Delany López que, a diferencia de otras mujeres que estuvieron relacionadas con Jefferson Farfán, nunca llegó a ser presentada públicamente como pareja oficial.

“Cuando eres clandestina, no te lucen, no te llevan a lugares públicos. ¿Cuándo la hemos visto cenando con Farfán? A la Kanashiro la hemos visto más en lugares públicos que a ella”, comentó la conductora de espectáculos

Finalmente, la periodista de espectáculos comparó a López con Tilsa Lozano, recordando la historia que esta contó años atrás sobre su relación con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. “Se ve patética, se parece a Tilsa cuando se ponía la camiseta del Loco Vargas y quería ser oficializada. Se ve mal, de verdad”, sentenció Medina.