Gustavo Salcedo reveló que descubrió infidelidad de Maju Mantilla con su productor

Gustavo Salcedo arremetió contra productor de Maju Mantilla. Foto: captura YouTube

El todavía esposo de Maju Mantilla reapareció ante las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' para señalar que la reina de belleza lo habría engañado.

El mundo de la farándula peruana ha entrado en shock tras las recientes afirmaciones de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Según el empresario, la exreina de belleza le habría sido infiel desde el 2023 con el productor de ‘Arriba mi gente’, Cristian Rodríguez Portugal.

Maju Mantilla tendría una relación extramatrimonial con su productor

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora contó que, después de varios meses de seguimiento, finalmente pudieron confirmar datos que vincularían a la exreina de belleza con su productor de televisión, Cristian Rodríguez Portugal.

PUEDES VER: Maju Mantilla reapareció en vivo y dejó un contundente mensaje tras separación de Gustavo Salcedo

“Manejamos cierta información varios meses atrás, una información que estuvimos siguiéndole el rastro hasta que no pudimos corroborarla y decidimos emprender nuestras investigaciones. Hasta que nos ha llegado un material que hemos podido corroborar”, dijo Magaly al iniciar su espacio, recalcando que no eran simples rumores.

La situación generó aún más impacto cuando Gustavo Salcedo, todavía esposo de la presentadora de ‘Arriba mi gente’, decidió hablar públicamente sobre el tema. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, comentó refiriéndose directamente a Rodríguez Portugal. Con sus palabras, dejó en claro no solo su malestar, sino también la tensión que vive en su matrimonio.

Durante la entrevista, Salcedo fue aún más directo al revelar que habría sorprendido a Maju Mantilla en un momento comprometedor. El reportero le preguntó: “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, a lo que él contestó sin dudar: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.



(Fuente: Magaly TV)

PUEDES VER: Said Palao terminó en emergencia tras sufrir fuerte accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria

Gustavo Salcedo y el anuncio de su separación de Maju Mantilla

En agosto de este año, Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con la Miss Mundo 2004, Maju Mantilla. La noticia la dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, con lo que puso fin a las dudas y rumores que se venían comentando sobre su relación.

En su mensaje, fue directo al explicar que ya no existe un vínculo con la conductora de televisión. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló en ese comunicado.