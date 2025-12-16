Miguelón se pronunció luego que Tilsa Lozano confesará que todavía lo ama

Tilsa Lozano había confesado que aún ama a Miguelón. Foto: captura YouTube

Tilsa Lozano contó en ‘El valor de la verdad’ que aún ama al padre de sus hijos. Miguelón decidió hablar al respecto.

Tras varios años, Tilsa Lozano regresó a ‘El valor de la verdad’. En el programa de Beto Ortiz, la conductora no solo habló de su pasado amoroso con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Jackson Mora, sino que también hizo una inesperada confesión que dejó sorprendidos a todos. Tilsa dijo que aún ama a Miguelón, el padre de sus hijos.

¿Qué dijo Miguelón sobre confesión de Tilsa Lozano?

El empresario Miguel Hidalgo se pronunció tras la reciente confesión de Tilsa Lozano, asegurando que la quiere porque es la madre de sus hijos. Además, reconoció que ha asumido responsabilidades y soportado críticas dirigidas hacia ella en el pasado.

“Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y, a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas”, expresó Miguelón, mostrando su disposición a mantener una relación de apoyo y respeto.



(Foto: La Noche Habla)

Tilsa Lozano confesó que aún ama a Miguelón

Tilsa Lozano en ‘El valor de la verdad’ respondió la pregunta 21: “¿Amas a Miguelón?”. Ella contestó afirmativamente, sorprendiendo a Beto Ortiz y a los invitados. Esta confesión dejó en evidencia que aún mantiene sentimientos por su expareja y padre de sus dos hijos.

Ante la reacción de Ortiz, quien dijo: "O sea que, estando casada con Jackson, seguías amando a Miguelón", Tilsa explicó: "Bueno, es que lo amo de una manera". La exmodelo aclaró que su amor está relacionado con el cariño y la buena relación que mantienen como padres, a pesar de estar separados desde hace más de cinco años.