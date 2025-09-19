Gustavo Salcedo y su inesperada declaración tras la salida de Maju Mantilla de ‘Arriba mi gente’

El empresario Gustavo Salcedo se pronunció luego de que su todavía esposa Maju Mantilla anunciará su retiro de ‘Arriba mi gente’.
El último jueves, Maju Mantilla sorprendió a todos al anunciar su renuncia al programa ‘Arriba mi gente’. La exreina de belleza explicó que no se sentía bien debido a las acusaciones de infidelidad en su contra. Ante ello, Gustavo Salcedo fue abordado por la prensa de espectáculos para hablar al respecto. Sin embargo, su inesperada opinión ha sorprendido a todos.
¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre renuncia de Maju Mantilla?
En el programa 'Amor y fuego' se difundieron las declaraciones de Gustavo Salcedo en medio de toda esta controversia. El empresario sorprendió con su reacción cuando le preguntaron si había querido exponer a su todavía esposa.
PUEDES VER: Maju Mantilla se quebró y renunció en vivo a ‘Arriba mi gente’
"No, en absoluto. Ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y les pido respeto a mi familia", respondió ante la consulta de un reportero.
A pesar de la insistencia de la prensa, Salcedo prefirió no dar más detalles sobre el asunto y, en cambio, cuestionó la forma en que se está cubriendo el caso. "La verdad es que hay un montón de invenciones de la prensa. No he dicho absolutamente nada. No quiero que nos sigan molestando", expresó antes de retirarse en su auto.
(Fuente: 'Amor y fuego')
PUEDES VER: Gustavo Salcedo confirmó ‘affaire’ de Maju Mantilla con actor George Slebi
Gustavo Salcedo estaría arrepentido de exponer a Maju Mantilla
Tras la renuncia de Maju Mantilla a ‘Arriba mi gente’, Gustavo Salcedo estaría mostrando señales de arrepentimiento, según reveló Verónica Alcántara, productora de ‘Chimi Churri’. Ella aseguró que tiene en su poder los chats en los que el deportista hablaba mal de su esposa, pero que ahora él intenta borrar todo rastro para limpiar su imagen. El primer paso habría sido eliminar su cuenta de Telegram.
"Yo tengo las conversaciones y el día de hoy me di con la sorpresa de que, yo no sabía que se podía hacer eso, que Gustavo había eliminado la cuenta de Telegram, por ende se borra toda la conversación pero no hay nada de qué temer, yo tengo todo", comentó Alcántara, quien no teme que Salcedo intente alegar que sus mensajes fueron creados con inteligencia artificial.
