Maju Mantilla se quebró en vivo al anunciar su salida de ‘Arriba mi gente’

Maju Mantilla también calificó como falso los rumores de infidelidad que la vinculan con terceros. Foto: captura YouTube

Maju Mantilla dejó en shock a sus seguidores al decidir dar un paso escándalo tras el escándalo mediático que la involucra a ella y su esposo Gustavo Salcedo.

En los últimos días, Maju Mantilla ha sido acusada de haberle sido infiel a su todavía esposo Gustavo Salcedo con el productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, y el actor colombiano George Slebi. Ante ello, la exreina de belleza decisión tomar una decisión radical.

Maju Mantilla se despidió de ‘Arriba mi gente’

Maju Mantilla sorprendió al anunciar su salida del programa 'Arriba mi gente', transmitido por Latina Televisión. En un fuerte mensaje, explicó que en los últimos meses ha enfrentado momentos muy difíciles debido a rumores y comentarios malintencionados que afectaron no solo su imagen, sino también a su familia. “Han sido muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas”, expresó.

La conductora señaló que muchas de las críticas se basaron en especulaciones sin sustento, lo que terminó dañando su reputación. Asimismo, lamentó que algunos medios de comunicación digitales y de televisión priorizaran el sensacionalismo en lugar de la verdad. “Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. La mentira repetida no se convierte en verdad”, subrayó.

Visiblemente afectada, reconoció que esta carga emocional impactó en su desempeño dentro del programa, el cual requiere de energía, concentración y alegría. “He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado acá, a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba mi gente’, y no es justo”, declaró antes de comunicar oficialmente su retiro.

Finalmente, agradeció a todo de su programa por el tiempo compartido y el aprendizaje recibido durante su etapa en el espacio matutino. “He sido feliz trabajando con ustedes, he aprendido muchísimo, pero esta ha sido una decisión difícil que he tenido que tomar”, concluyó Maju Mantilla.

(Fuente: Latina)

Maju Mantilla tomará acciones legales

A través de un video subido como historia en Instagram, Maju Mantilla rechazó categóricamente las afirmaciones sobre presuntas infidelidades y advirtió que emprenderá acciones legales contra los medios y comunicadores que continúen difundiendo información falsa.

“Me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios digitales y de televisión están difundiendo información falsa sobre mí, creando historias que nunca sucedieron”, expresó la exMiss Mundo.

Además, la conductora del programa 'Arriba mi gente' anunció que ejercerá su derecho a tomar medidas legales ante las constantes especulaciones maliciosas que involucran a terceros y que afectan su imagen. “Me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”, afirmó.