Hugo García: conoce cuál es su vínculo con Sara Orrego, la supuesta nueva novia de famoso cantante

Sara Orrego es una conocida influencer colombianada. Foto: Instagram

Tras Isabella Ladera, ahora la supuesta nueva pareja de Beéle también tendría un vínculo poco conocido con Hugo García.

Tras el conflictivo final de la relación entre el cantante colombiano Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera que acabó en los tribunales debido a la filtración de un video íntimo de ambos, ahora el artista vuelve a ser noticia al ser relacionado con Sara Orrego, su supuesta nueva novia.

Sin embargo, en esta nueva historia de amor de Beéle nuevamente ha aparecido la figura del exchico reality Hugo García, actual pareja de Isabella Ladera. En redes sociales, algunos usuarios recordaron el vínculo pasado del influencer peruano con Sara Orrego.

¿Cuál es el vínculo de Hugo García con Sara Orrego, novia de Beéle?

En el año 2021, el programa ‘Amor y Fuego’ vinculó a Hugo García con Sara Orrego. Según comentaron, ambos habrían coincidido durante un viaje en Miami y, además, empezaron a intercambiar varios ‘me gusta’ en sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, en ese entonces, Hugo García salió a desmentir los rumores ya que se encontraba en una relación con Mafer Neyra. “Me han pasado unas noticias donde me relacionan a la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto. 2. No todo lo que aparece en prensa es verdad. No difundan noticias falsas, por favor. 3. En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quién respetar”, explicó aquella vez.



(Foto: Instagram)

¿Quién es Sara Orrego?

Nacida el 1 de marzo de 1997 en Medellín, Sara Orrego ha sabido convertir su presencia digital en una ventana al mundo. A sus 28 años, la modelo e influencer reúne a millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida. Su imagen fresca y cuidadosamente trabajada le ha permitido destacar dentro de la industria del entretenimiento y las redes sociales.

Sus inicios se remontan a los certámenes regionales de belleza, siendo su participación en Señorita Antioquia el impulso que marcó un antes y un después en su trayectoria. Aunque no obtuvo la corona, su presencia en el concurso le abrió oportunidades en el modelaje y la exposición mediática. Con el tiempo, Sara amplió su alcance a nivel internacional, participando en producciones y colaboraciones, entre ellas su aparición en Playboy Instagirl, donde reforzó su reconocimiento global.