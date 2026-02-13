En Vivo

Hugo García e Isabela Ladera serán padres: la influencer reveló que está embazada con tierna foto

Viernes, 13 de febrero de 2026 11:27

Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Hugo García será papá por primera vez. Isabela Ladera reveló que está embarazada con emotiva publicación.

Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres. Mediante sus redes sociales, la venezolana reveló que está esperando un hijo del exintegrante de 'Esto es Guerra'. La noticia generó gran emoción entre los seguidores de la pareja.

Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres

"Mitad tuya, mitad mía, nuestro", escribió Isabella Ladera en la publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. Rápidamente, el post se hizo viral y más de un seguidor no dudó en felicitarlos.

En la instantánea se puede ver a Isabela Ladera abrazada a Hugo García, quien la miraba con amor. La influencer fue la encargada de mostrar la ecografía del primer hijo que tendrán en común.

"Felicidades", "Lo sabíamos, qué hermoso", "Ay, me muero", "Yo vine a esta vida solo para verlos felices", "Felicidades, es una etapa muy linda", "Omg! Felicidades", "Por fin dieron la noticia", son algunos mensajes que acompañan el post.

Hugo García será papá: Integrantes de 'Esto es guerra' felicitan al exchico reality

El primero en pronunciarse sobre la noticia fue Marío Irivarren, quien les deseó lo mejor en esta etapa que vivirán. "¡Felicitaciones para ti y para Isa! Van a ser unos excelentes padres. Los queremos mucho", escribió. Valentino Palacios, Patricio Paradio, Onelia Molina y otros integrantes no dudaron en desearles lo mejor en esta etapa.

