¿Said Palao será papá otra vez? Alejandra Baigorria realizó importante publicación

Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores una ecografía que se realizó; esta noticia generó gran emoción entre sus seguidores. Más detalles en la nota.
Alejandra Baigorria volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir un momento íntimo y decisivo en su vida personal junto a Said Palao. La empresaria publicó el resultado de una ecografía que se realizó hace algunos días. ¿Está embarazada?
¿Alejandra Baigorria y Said Palao serán padres? Los esposos realizan importante anuncio
La empresaria explicó que decidió someterse a un chequeo preconcepcional para conocer el estado de su reserva ovárica antes de iniciar oficialmente la búsqueda de su primer hijo junto a Said Palao.
"Este año queremos buscar el baby, así que he venido a hacerme una revisión completa para que nos cuente cómo están mis óvulos y poder intentarlo de forma natural y no usar los óvulos. (..) Estoy supernerviosa porque me puede decir que no o que estoy perfecta”, comentó.
(FOTO: Alejandra Baigorria/ Instagram)
La respuesta del especialista no tardó en llegar y desató su alegría. "Cuatro folículos, la reina de la fertilidad", le dijo el médico, provocando una inmediata sonrisa en la empresaria, quien no pudo ocultar su alivio y felicidad.
La publicación está acompañada del siguiente mensaje: "¡Ya podemos embarazarnos! ¡Said Palao, estoy como cañón! A mis 37 años se ve la importancia de una vida saludable, dormir tus horas, suplementarte con los mejores productos y, lo más importante, la fe en Dios", escribió Alejandra Baigorria.
