Mamá de Hugo García y su impensada opinión sobre Isabella Ladera y la relación con su hijo

Fabiola Silva, mamá de Hugo García, fue consultada sobre el vínculo entre su hijo y la influencer venezolana.

A pesar de la polémica en la que se ha visto envuelta Isabella Ladera, el exchico reality Hugo García no ha dudado en respaldar a la influencer venezolana y seguir mostrándose junto a ella. Sin embargo, hasta el momento no se conocía cuál era la opinión de la madre del exintegrante de Esto es guerra, Fabiola Silva, al respecto.

¿Qué dijo la mamá de Hugo García sobre Isabella Ladera?

En una llamada telefónica, doña Fabiola habló sobre la vida sentimental de su hijo y aclaró que, pese a las imágenes de Hugo García tomado de la mano con Isabella en Miami, entre ellos solo existe una amistad. Asimismo, expresó su apoyo a la influencer venezolana por la complicada situación que atravesó tras la filtración de su video íntimo con Beéle.

“La chica es regia, es linda, es encantadora, horrible lo que le pasó, horrible. Qué pena lo que ha pasado. Verdaderamente, no se lo deseo a nadie, a ninguna mujer, es lo peor que nos puede pasar, pero bueno, ya pasó”, declaró la madre de Hugo sobre lo ocurrido con Isabella, dejando clara su empatía hacia la modelo.

Además, la mamá del exchico reality comentó que tanto Hugo como Isabella “están contentos” en este momento y adelantó que su hijo tiene proyectos de trabajo en Miami, lo que lo mantiene enfocado en su carrera.



En la conversación, doña Fabiola dejó en claro que entre Hugo García e Isabella Ladera solo existe una amistad. También comentó sobre el reciente encuentro que tuvo su hijo con la influencer y su familia, recordando incluso que en otra ocasión él acompañó a la madre de Isabella a un concierto.

“Me mandó una foto en la casa, tranquilo, con amigos y con la familia, pero es el momento, ¿no? También fue a un concierto con la mamá sola, pero no significa que haya una relación entre los dos”, expresó la mamá de Hugo, aclarando los rumores sobre el vínculo entre ellos.