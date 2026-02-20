En Vivo

¿Samahara Lobatón y Youna se besaron? La hija de Melissa Klug se reencontró con su expareja

Viernes, 20 de febrero de 2026 11:15

Samahara Lobatón y Youna se encuentran en EE.UU y tienen tierno momento en redes. (Foto: Youna/ Kick)

Samahara Lobatón viajó a EE.UU para reencontrarse con Youna. Ambos salieron a bailar y protagonizaron un romántico momento.

Samahara Lobatón está en Estados Unidos y sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo junto a su expareja, Youna. La evidente química entre ambos no pasó desapercibida y sus seguidores fueron los más emocionados.

Samahara Lobatón y Youna viven romántico momento en Estados Unidos

Durante la madrugada, el barbero encendió su cuenta en la plataforma Kick y apareció acompañado de la influencer. En el live se mostraron juntos en una fiesta, rodeados de familiares, generando revuelo en redes sociales.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Melissa Klug en el mismo lugar. Para muchos usuarios, esto sería una señal de que la empresaria respaldaría este nuevo acercamiento entre su hija y el padre de su nieta.

En la transmisión, que alcanzó miles de espectadores, Youna invitó a sus seguidores a suscribirse, asegurando que vendrían más contenidos juntos. "Esto salió de la nada", comentó, mientras explicaba que en ese viaje realizarían actividades.

Samahara, por su parte, se mostró sonriente y cómoda al lado de su expareja. Ambos intercambiaron bromas y complicidad frente a la cámara; además, se animaron a bailar. En una parte de la transmisión se puede ver que Youna intenta robarle un beso a Samahara.

(Fuente: Youna/ Kick)

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente que hayan retomado su relación, lo cierto es que su reencuentro en Estados Unidos ya está dando de qué hablar. Sus seguidores permanecen atentos a los próximos movimientos de esta historia que parece no tener final.

