Hugo García e Isabella Ladera realizaron un emotivo post tras conocer el sexo de su bebé

Isabella Ladera y Hugo García ya conocen el sexo de su bebé y publican emotiva fotografía. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

¿Es niña o niño? Isabella Ladera y Hugo García revelaron que ya conocen el sexo de su bebé con un tierno post en redes sociales.

Hugo García e Isabella Ladera están más felices que nunca. La joven pareja ya conoce el sexo de su bebé y con una tierna foto la venezolana confirmó que está viviendo una de las etapas más lindas de su vida.

¿Isabella Ladera y Hugo García revelaron el sexo de su bebé?

La influencer compartió en sus redes sociales una fotografía de un pastel color blanco, el cual suele ser usado para las revelaciones de género. Al parecer, el momento fue sumamente íntimo, ya que Isabella Ladera solo compartió una foto de su hija mayor con la torta.

A pesar de que el pastel ya estaba partido, la joven optó por publicar la instantánea en blanco y negro, por ende, se desconoce el sexo de su segundo bebé. "No me despierte" es la descripción que utilizó en la foto.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Sin embargo, diversos comentarios de sus seguidores aseguran que será una niña. Ante ello, Isabella comentó lo siguiente: "Así me dicen todos, jajajaja, pero yo con Mía no me sentí así". De esta manera, dejó entrever que también podría ser niño.

Además, confirmó que esta faceta de embarazada la está disfrutando al máximo y que es una de sus favoritas. En las diferentes fotografías que comparte Isabella, se puede ver que Hugo García está muy presente en su embarazo.