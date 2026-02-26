Viralizan falsa muerte de Andrés Wiese: actor desmintió este rumor con un contundente post

Andrés Wiese desmiente video que lamente su muerte. (Foto: Andrés Wiese / Instagram)

En redes sociales se viralizó el fallecimiento de Andrés Wiese, pero el actor denunció que la noticia es falsa.

Andrés Wiese vivió un incómodo momento tras viralizarse en TikTok un video que anunciaba falsamente su fallecimiento. La noticia dejó en shock a sus seguidores, quienes reaccionaron con preocupación ante la inesperada información que comenzó a circular en redes sociales.

El clip utilizaba imágenes del artista acompañadas del mensaje: "El Perú llora tu partida", lo que generó angustia entre sus fanáticos. Muchos no dudaron en acudir a sus redes oficiales para confirmar si la información era real.

Fue el propio Andrés Wiese quien salió al frente para desmentir esta noticia. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió su reacción al ver el video y expresó su molestia ante este rumor. "¿En serio?", escribió de manera tajante, acompañado de un emoji de rostro enojado.

(Foto: Andrés Wiese/ Instagram)

En otra historia explicó cómo se enteró de esta noticia viral. Según mostró, una seguidora le escribió preocupada tras ver la publicación en redes. "Ricolas, tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando, le mostré esto y dejó de llorar", indica el mensaje.

El actor dejó en claro que se encuentra bien y que todo se trató de un rumor malintencionado. Además, aseguró que no deben creer en todo lo que circula en redes, porque a veces son fake news.