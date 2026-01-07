Melissa Klug sorprendió al responder si se lanzaría como cantante

Melissa Klug también reveló en qué trabaja en la actualidad. Foto: composición Instagram

¿Melissa Klug sería empresaria y cantante? La ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en responderle a sus seguidores.

En los últimos años, varios personajes de la farándula peruana se han animado a incursionar en el mundo de la música. El caso más reciente es el de Christian Cueva, quien ya ha lanzado algunas canciones junto a su pareja Pamela Franco. Por ello, sus seguidores no dudaron en preguntarle a Melissa Klug si se animaría a cantar cumbia.

¿Melissa Klug se animaría a incursionar en el canto?

La empresaria Melissa Klug no dudó en responderle a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Con total sinceridad, la ‘Blanca de Chucuito’ reconoció que no tiene cualidades para el canto e incluso se animó a decir que no canta ni en la ducha.

“¡No! No canto ni en la ducha. A mí me encanta mi trabajo: trabajar con estéticas, hacer campañas de productos de belleza, tener mi propia empresa de artículos para el hogar y seguir creciendo en eso. Ya tuve un spa de manos y pies hermoso, en el que invertí muchísimo dinero por mi cuenta, pero la pandemia acabó con todo”, fue la respuesta contundente de Melissa Klug.

¿En qué trabaja Melissa Klug?

En una reciente entrevista, la ‘Blanca de Chucuito’ aclaró que actualmente está enfocada en su negocio de productos importados llamado MK Home. Además, mencionó que colabora con varias marcas nacionales, manteniéndose activa en distintos proyectos laborales.

“Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, declaró Melissa Klug para Trome, dejando en claro que no es “mantenida” y que tiene sus propios ingresos económicos.