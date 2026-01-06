Messi confesó si es detallista o distante con Antonela Roccuzzo

Messi también confesó qué no le gusta de su personalidad. Foto: Instagram

Lionel Messi sorprendió a todos al hablar por primera vez de su intimidad y relación con Antonella Roccuzzo.

Lionel Messi ofreció una entrevista en la que habló como pocas veces sobre su relación con Antonela Roccuzzo. La conversación se dio en el programa de Luzu TV a inicios de diciembre de 2025, antes de que el futbolista viajara a Argentina para pasar las fiestas de fin de año en Rosario junto a su familia.

¿Messi es detallista o reservado?

Durante la charla, el futbolista argentino fue consultado sobre si se considera una persona romántica. Ante ello, Messi respondió con sinceridad: “Sí, la verdad es que soy poco demostrativo pero tengo mi lado romántico. Soy muy detallista, yo me voy a la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio y me gusta dejarle algún regalito”.

El capitán argentino también explicó que le cuesta expresar sus sentimientos y que su forma de ser ha generado algunas diferencias en la pareja. “Me cuesta mucho demostrar y expresarlo. Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mí no me gusta, yo soy mucho más frío”, confesó.

Messi agregó que notó un cambio en la actitud de Antonela con el paso del tiempo y que, como en cualquier relación, decidió hablarlo. “En un momento me planté y le dije, ‘ya no sos como antes’, le hice un planteo porque había cambiado su actitud por cómo soy yo”, contó el futbolista.



(Fuente: Luzu TV)

Messi confesó qué no le gusta de su personalidad

El jugador del Inter Miami habló sobre su carácter y cómo maneja sus emociones. “Lo que menos me gusta es cuando entro, me bloqueo, y me cuesta salir mucho. Cuando algo no me gusta o cualquier boludez me hace cambiar de ánimo. El que me cambia eso es Mateo. Él es uno de los pocos que logra sacarme de ese estado. El no comunicarme mucho, me cuesta expresarme. Mis problemas, lo que pasa, pero es mi forma”, concluyó.