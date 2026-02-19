Hugo García rompió en llanto al enterarse del embarazo de Isabella Ladera

Hugo García mostró su reacción al enterarse que será papá por primera vez. (Foto: Hugo García/ Instagram)

El exchico reality compartió con sus seguidores cómo se enteró de que será padre por primera vez. El video es viral en redes.

Hugo García vive uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar que será padre por primera vez junto a su novia, Isabella Ladera. La pareja compartió la noticia en redes sociales y la reacción del exchico reality conmovió a miles de seguidores.

Hugo García mostró cómo se enteró de que Isabella está embarazada

A través de un emotivo video, el exintegrante de 'Esto es Guerra' mostró el preciso instante en que se entera del embarazo. En las imágenes se observa cómo Isabella lo lleva a sentarse para darle una sorpresa muy especial.

Según contó Hugo, al inicio pensó que todo se trataba de una broma. Incluso confesó que dudó en acercarse porque creyó que su novia repetiría alguna de sus travesuras anteriores. "Pensaba que me iba a hacer una broma", comentó.

La influencer le entregó una bolsa de papel y, al abrirla, él encontró ropa de bebé. Sin embargo, aún no comprendía lo que estaba pasando y seguía pensando que era parte de una broma.

Todo cambió cuando revisó nuevamente la bolsa y encontró las pruebas de embarazo. En ese momento quedó en shock y, entre risas nerviosas, preguntó si era real. Al ver a Isabella llorando, entendió que no era ninguna broma y que pronto se convertirá en papá.

(Fuente: Hugo García/ Instagram)

La emoción lo desbordó por completo. Hugo se arrodilló, rompió en llanto de felicidad y acarició la pancita de su novia, mientras ella le hacía cariños en el rostro. Sin duda, una escena que ha tocado el corazón de sus seguidores y marca el inicio de una nueva etapa para la pareja.