Exchica reality reveló que besó seleccionado peruano que está casado

La exchica reality dio detalles de cómo fue su encuentro con el delantero peruano. (Foto: Macarena Gastaldo/ Instagram)

La popular modelo confirmó que le dio un beso a un jugador de la selección peruana y brindó detalles de cómo lo conoció.

Macarena Gastaldo, exchica reality, decidió romper su silencio y admitir que sí existió un acercamiento con Lapadula. La confesión se dio luego de que su nombre comenzara a sonar con fuerza tras la difusión de imágenes que avivaron la polémica.

Macarena Gastaldo contó detalles de su acercamiento con Lapadula

Todo empezó cuando Gastaldo fue consultada en el programa 'El valor de la verdad' sobre el supuesto beso con Lapadula. En ese momento, la modelo optó por no responder y presionó el botón rojo, dejando la interrogante abierta y alimentando aún más los comentarios.

Sin embargo, días después, frente a las cámaras de 'Mesa Caliente', decidió contar su verdad. Visiblemente nerviosa, la modelo confirmó que durante una fiesta se dieron un 'piquito', minimizando el hecho.

"Un piquito no se le niega a nadie", expresó entre risas, dejando en claro que no existió mayor cercanía. Según su versión, no mantiene ningún tipo de relación con el futbolista que está casado.

(Foto: Macarena Gastaldo / Instagram - Gianluca Lapadula/ Instagram)

Con estas declaraciones, Macarena Gastaldo puso fin a las especulaciones y confirmó el beso que generó controversia. Aun así, el episodio continúa dando que hablar, sobre todo porque Gianluca Lapadula es un hombre casado.