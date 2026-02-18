¿Aún hay amor? Maju Mantilla reveló si habría retomado su matrimonio con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla reveló que entre ella y Gustavo Salcedo siempre habrá amor. (Foto: Maju Mantilla/ Instagram)

Tras ser captados juntos, Maju Mantilla reveló si se estaría dando una nueva oportunidad con su esposo Gustavo Salcedo.

Tras varias semanas de rumores y especulaciones, Maju Mantilla reapareció en las pantallas de televisión para revelar cuál es su relación con su aún esposo, Gustavo Salcedo. La respuesta sorprendió a miles de fans.

PUEDES VER: Exchica reality reveló que besó seleccionado peruano que está casado

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconciliaron

La conductora sorprendió al asegurar que, pese a los episodios del pasado, el amor entre ambos todavía existe. Estas declaraciones llegan después de que 'Amor y Fuego' difundiera imágenes de Gustavo Salcedo con una joven, quien aseguró que es su saliente.

Días después, el programa de Rodrigo Gonzales mostró nuevos encuentros entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Las cámaras los captaron compartiendo tanto de día como de noche, e incluso visitando juntos una casa de playa.

'Amor y Fuego' logró conversar con la modelo y le consultaron si se estaba dando una nueva oportunidad con su aún esposo. Ante ello, Maju aclaró que aún hay amor entre ambos.

(Fuente: Josepastord/ TikTok - Amor y Fuego)

"Yo considero que sí hay amor, amor hay; él es una persona muy importante. (....) Siempre va a haber amor entre nosotros", expresó. Recordemos que su relación terminó tras revelarse que la exmiss fue vinculada sentimentalmente con el productor de 'Arriba mi gente'.

Además, Maju no dudó en enviarle un mensaje a la joven que es vinculada con su esposo. "Terceras personas que no han estado nunca en nuestros 20 años de relación no pueden opinar, ni juzgar", puntualizó.