Hugo García se convertiría en papá: estos detalles confirmarían el embarazo de Isabella Ladera

Miércoles, 11 de febrero de 2026 11:31

Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García, según estos indicios. (Foto: Isabella Ladera / Instagram)

¡Ya no pueden seguir ocultándolo! Estos son los indicios que confirmarían que Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García.

Desde que inició el 2026, diversos medios de comunicación han indicado que Isabella Ladera y Hugo García se convertirían en padres. A pesar de que la pareja no ha confirmado esta noticia, algunos fans indican que la modelo venezolana está dando indicios que lo confirmarían.

PUEDES VER: Lapadula tomó inesperada decisión tras ser ampayado cariñoso con mujer que no es su esposa

Isabella Ladera estaría embarazada de Hugo García: estos son los indicios

Desde hace algunos meses, la empresaria no publica fotografías de su cuerpo, a pesar de que ella suele hacerlo de manera recurrente, ya que graba TikToks o muestra sus outfits. Los fans se han dado cuenta de que también ha dejado de usar ropa pegada o tops, porque graba su contenido con poleras o ropa holgada.

En un último video que publicó Isabella Ladera, muchos seguidores quedaron sorprendidos al verla con una blusa ancha. Además, resaltaron que su rostro muestra un semblante de embarazada.

(FOTO: Isabella Ladera/ Instagram)

PUEDES VER: ¿Se acabó el amor? Este detalle evidenciaría ruptura entre Lapadula y su esposa

"La cara de mamá", "Definitivamente tienes el brillo que solo da el embarazo", "Tiene rostro de embarazada" son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en el post que realizó la venezolana.

Hace algunos días, la mamá de Hugo García fue consultada sobre el tema y, a pesar de que no confirmó la noticia, la suegra de Isabella Ladera indicó que un bebé siempre es una bendición para una familia. Además, indicó que sería muy feliz de tener otro nieto.

