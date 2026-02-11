¿Se acabó el amor? Este detalle evidenciaría ruptura entre Lapadula y su esposa

Lapadula no publica fotografías junto a su esposa desde el 2023. (Foto: Lapadula/ Instagram)

Lapadula está en el 'ojo de la tormenta' tras ampay con misteriosa mujer y un detalle en redes revelaría que está separado de su esposa.

La vida personal de Gianluca Lapadula está captando la atención de la prensa. En las últimas horas se viralizó una publicación del delantero peruano celebrando su cumpleaños número 36, pero un detalle llamó poderosamente la atención.

Lapadula celebró su cumpleaños sin su esposa: ¿están separados?

Hace algunos días, el delantero de la selección peruana celebró su cumpleaños y no dudó en compartir con sus seguidores cómo vivió este día. En las diversas fotografías que compartió el futbolista, su esposa brilló por su ausencia.

La ausencia de la madre de sus hijas sorprendió aún más porque el delantero siempre se mostró como un hombre familiar. En esta ocasión, tampoco aparecieron sus pequeñas, lo que incrementó las dudas entre sus seguidores.

Usuarios comenzaron a preguntarse si el '9' ya atravesaba una crisis sentimental, pues desde hace tiempo no comparte fotos con su pareja. De inmediato surgieron rumores sobre una posible separación, alimentados por el silencio de ambos.

Como si fuera poco, varios usuarios notaron otro detalle clave: no existe una sola fotografía junto a Alessia Macri desde julio de 2023. En cambio, la mayoría de sus publicaciones recientes están dedicadas exclusivamente a sus hijas o a su carrera deportiva.