Lapadula tomó inesperada decisión tras ser ampayado cariñoso con mujer que no es su esposa

Gianluca Lapadula tomó drástica decisión tras ser ampayado con mujer que no es su esposa. (Foto: Lapadula / Instagram)

¿Se pronunció sobre el tema? Gianluca Lapadula tomó una importante decisión luego de ser ampayado siendo cariñoso con una misteriosa mujer.

Magaly Medina regresó a la televisión con una 'bomba' que remeció la farándula nacional. El protagonista del ampay fue Gianluca Lapadula, quien fue captado siendo cariñoso con una mujer que no es su esposa Alessia Macri, con quien contrajo matrimonio en el 2016.

En medio de esta situación, el seleccionado peruano decidió tomar una radical medida que sorprendió a más de un seguidor, ya que fue duramente criticado por sus redes sociales oficiales. ¿Se pronunció sobre el tema? Te lo contamos a continuación.

Gianluca Lapadula: ¿qué decisión tomó tras ampay?

El delantero de la selección peruana fue captado bailando cariñosamente con Gianluca Lapadula con una misteriosa mujer. Al parecer, el 'Bambino' le habría dado un apasionado beso a la muchacha, quien también se mostró muy cercana a él.

En medio de esta situación, el peruano decidió tomar una drástica decisión en sus redes sociales oficiales, ya que más de un cibernauta no dudó en dejarles comentarios criticando su accionar.

"Ya estamos aquí", "¿Quién te mandó a juntarte con Cueva?", "Deje de creer en el amor", "Tan linda familia que tenía", "Te miraba como un gran hombre", "No debiste juntarte con Cueva", "Infiel", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.

Ante ello, Lapadula decidió limitar los comentarios en sus redes sociales. Hasta el momento, el futbolista no ha brindado información sobre el tema, pero más de un seguidor asegura que hace varios años no publica fotos junto a su pareja.

No es la primera vez que Lapadula es vinculado a una mujer que no es su esposa. Por ello, se desconoce si ellos aún mantienen una relación o decidieron separarse y mantener esta situación en absoluto privado.