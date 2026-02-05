Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, enfrenta dolorosa pérdida

La novia de Jefferson Farfán anunció esta triste noticia mediante sus redes sociales y recibió el apoyo de sus fans.
Xiomy Kanashiro atravesó un momento profundamente doloroso que decidió compartir en sus redes sociales. El pasado 31 de enero, la popular 'Chinita' anunció el fallecimiento de un ser sumamente importante para ella y su familia.
Xiomy Kanashiro lamenta la muerte de su mascota
La noticia fue dada a conocer a través de un carrete de fotografías en el Instagram de Xiomy. La novia de Farfán recordó los momentos más especiales que vivió junto a su perrita y no dudó en dedicarle un emotivo mensaje de despedida.
"Con mucho dolor hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo 9 años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré", escribió la bailarina.
(FOTO: Xiomy Kanashiro/ Instagram)
Además, la bailarina expresó la dificultad de asimilar la despedida y reafirmó el vínculo eterno que la une a Moana. "Aún no puedo creer que ya no estés y no tienes idea del dolor que me dejas, pero sé que estarás siempre cuidando de mí. Aquí nos quedamos con tu hijito Maui y tus nietos. Vuela alto, Moana", añadió.
Sus seguidores llenaron la publicación de palabras de apoyo y consuelo. "Lo siento mucho, amiga", "Te mando un abrazo", "Tienes un angelito precioso ahora" son algunos mensajes que acompañan el post.
