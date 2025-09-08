Los padres de Alejandra Baigorria sorprendieron al mostrarse más juntos que nunca: ¿se reconciliaron?

Sergio Baigorria compartió varias imágenes junto a sus hijos y también con su expareja. Foto: captura TikTok

La exchica reality Alejandra Baigorria sorprendió a todos al publicar un video donde se ve muy cercanos a sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy especial que conmovió tanto a su familia como al público. Sus padres, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria, se reencontraron en un evento familiar y se dieron un emotivo abrazo luego de 33 años de estar separados.

La empresaria no dudó en grabar la escena y difundirla en redes sociales, mostrando su felicidad al verlos tan unidos. Aunque no se ha confirmado un posible regreso como pareja, las imágenes generaron un gran impacto y pusieron a la familia Baigorria en el centro de la atención mediática.

Los padres de Alejandra Baigorria se mostraron juntos tras varios años

El emotivo reencuentro tuvo lugar durante una celebración organizada por Alejandra. En medio de un ambiente alegre, con música y sonrisas, sus padres dejaron de lado las diferencias del pasado y compartieron un abrazo frente a todos los presentes. La empresaria captó ese instante y lo publicó en sus historias de Instagram, donde rápidamente se hizo viral.

Los usuarios en redes calificaron el momento como sincero y lleno de afecto. Alejandra, emocionada y sorprendida, expresó: “¡Después de 33 años verlos así no lo puedo creer!”, comentó entre risas mientras grababa la escena que conmovió a miles.



¿Qué dijo Sergio Baigorria sobre su reconciliación con Verónica Alcalá?

A través de su cuenta de Instagram, Sergio Baigorria compartió varias imágenes junto a sus hijos durante la celebración de su cumpleaños, en la que también estuvo presente Alejandra Baigorria. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el burgomaestre publicó una foto especial al lado de su expareja, Verónica Alcalá, quien aparece sosteniendo un enorme ramo de rosas.

En la descripción de la imagen se podía leer: “Con Verónica, seguimos siendo padres, gracias a Dios por todo”. Aunque el mensaje dejaba ver un interés principalmente familiar, la cercanía mostrada en la publicación despertó rumores entre los seguidores sobre una posible segunda oportunidad en el amor.



