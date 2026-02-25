¿Yaco Eskenazi es “mantenido”? Esto respondió Natalie Vértiz

Natalie Vértiz también descartó celos por trabajo con Yaco. Foto: Instagram

En el pódcast de Magaly Medina, Natalie Vértiz habló fuerte sobre su relación con Yaco Eskenazi.

Durante varios años, Yaco Eskenazi fue una de las figuras principales del reality de competencia ‘Esto es guerra’. Luego, pasó a conducir ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ junto a Ethel Pozo. Sin embargo, en los últimos años estuvo alejado de la televisión. Esta situación causó que en redes sociales se generen comentarios desafortunados que aseguraban que era “mantenido” por su esposa Natalie Vértiz.

En una entrevista con el podcast de Magaly Medina, la empresaria e influencer Natalie Vértiz decidió poner fin a las especulaciones que circularon sobre su vida personal y la de su esposo Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz aseguró que Yaco no es “mantenido”

Natalie Vértiz aclaró que nunca ha sostenido económicamente a Yaco Eskenazi y que nunca han tenido problemas por diferencias de ingresos, aunque ambos trabajen en el mismo medio artístico.

En su participación en el pódcast de Magaly Medina, la ex Miss Perú rechazó que su esposo sea considerado “mantenido”. “Jamás, yo no podría mantener a nadie”, aseguró, destacando la dedicación y creatividad que siempre ha mostrado Yaco como padre y profesional.

La empresaria también señaló que Yaco tiene muy claras sus responsabilidades en casa. Incluso en épocas de incertidumbre laboral, siempre se ha preocupado por cumplir con su familia y buscar soluciones para salir adelante.

(Fuente: pódcast Magaly Medina)

Natalie Vértiz descartó celos por trabajo con Yaco

Natalie Vértiz negó que alguna vez hayan tenido discusiones por diferencias de ingresos. “No, es difícil porque ambos trabajamos en el mismo medio, pero nunca me ha hecho sentir que haya celos por trabajo”, explicó, dejando claro que la relación se mantiene basada en respeto y apoyo mutuo.

La exconductora también manifestó su respaldo al regreso de Yaco Eskenazi a la televisión con el programa La Granja VIP, donde conducirá junto a Ethel Pozo. Además, aclaró que no tiene ningún conflicto con la hija de Gisela Valcárcel y que todo se maneja con armonía.