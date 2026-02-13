Isabella Ladera presume su 'pancita' de embarazo al lado de Hugo García

Isabela Ladera mostró por primera vez su 'pancita' de embarazo y video es viral en redes. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Isabela Ladera causó ternura en redes al mostrar cómo va su embarazo y lo cariñoso que es Hugo García con su 'pancita'.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que serán padres mediante sus redes sociales. La noticia generó gran alegría entre los amigos, familiares y seguidores de la pareja, quienes no dudaron en enviarle sus mejores deseos en esta etapa.

Isabella Ladera mostró por primera vez su 'pancita' de embarazo

Desde que existían los rumores de que Isabella Ladera estaba esperando un hijo de Hugo García, la influencer se mostraba con ropa holgada y no lucía su cuerpo, pero esto quedó atrás, porque la venezolana se animó a mostrar cómo va su embarazo.

Mediante su cuenta de Instagram, Isabella Ladera compartió un video donde se puede ver a Hugo García sumamente cariñoso con la 'pancita' de embarazo de la influencer.

(Video: Isabella Ladera/ Instagram)

"Se nos dio", escribió la empresaria, quien tendría 5 o 6 meses de embarazo, según Ric La Torre y Samuel Suárez, popularmente conocido como Instarandula. Recordemos que, en su podcast, ambos anunciaron que el bebé de Hugo nacería entre abril o mayo.

La pareja decidió compartir con sus seguidores esta noticia y aseguraron que su bebé fue muy deseado. "Mitad tuya, mitad mía", escribió Isabella Ladera, quien fue la encargada de mostrar la ecografía del bebé que viene en camino.