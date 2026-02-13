En Vivo

1:00pm - 4:00pm
'Sisoi' con Karina Betancourt
escuchar en vivo

Search

Isabella Ladera presume su 'pancita' de embarazo al lado de Hugo García

Viernes, 13 de febrero de 2026 12:37

Isabela Ladera mostró por primera vez su 'pancita' de embarazo y video es viral en redes. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Isabela Ladera causó ternura en redes al mostrar cómo va su embarazo y lo cariñoso que es Hugo García con su 'pancita'.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que serán padres mediante sus redes sociales. La noticia generó gran alegría entre los amigos, familiares y seguidores de la pareja, quienes no dudaron en enviarle sus mejores deseos en esta etapa.

PUEDES VER: Hugo García e Isabela Ladera serán padres: la influencer reveló que está embazada con tierna foto

Isabella Ladera mostró por primera vez su 'pancita' de embarazo

Desde que existían los rumores de que Isabella Ladera estaba esperando un hijo de Hugo García, la influencer se mostraba con ropa holgada y no lucía su cuerpo, pero esto quedó atrás, porque la venezolana se animó a mostrar cómo va su embarazo.

Mediante su cuenta de Instagram, Isabella Ladera compartió un video donde se puede ver a Hugo García sumamente cariñoso con la 'pancita' de embarazo de la influencer.

(Video: Isabella Ladera/ Instagram)

PUEDES VER: ¿Said Palao será papá otra vez? Alejandra Baigorria realizó importante publicación

"Se nos dio", escribió la empresaria, quien tendría 5 o 6 meses de embarazo, según Ric La Torre y Samuel Suárez, popularmente conocido como Instarandula. Recordemos que, en su podcast, ambos anunciaron que el bebé de Hugo nacería entre abril o mayo.

La pareja decidió compartir con sus seguidores esta noticia y aseguraron que su bebé fue muy deseado. "Mitad tuya, mitad mía", escribió Isabella Ladera, quien fue la encargada de mostrar la ecografía del bebé que viene en camino.

 

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios