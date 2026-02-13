Isabella Ladera presume su 'pancita' de embarazo al lado de Hugo García

Isabela Ladera causó ternura en redes al mostrar cómo va su embarazo y lo cariñoso que es Hugo García con su 'pancita'.
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron que serán padres mediante sus redes sociales. La noticia generó gran alegría entre los amigos, familiares y seguidores de la pareja, quienes no dudaron en enviarle sus mejores deseos en esta etapa.
PUEDES VER: Hugo García e Isabela Ladera serán padres: la influencer reveló que está embazada con tierna foto
Isabella Ladera mostró por primera vez su 'pancita' de embarazo
Desde que existían los rumores de que Isabella Ladera estaba esperando un hijo de Hugo García, la influencer se mostraba con ropa holgada y no lucía su cuerpo, pero esto quedó atrás, porque la venezolana se animó a mostrar cómo va su embarazo.
Mediante su cuenta de Instagram, Isabella Ladera compartió un video donde se puede ver a Hugo García sumamente cariñoso con la 'pancita' de embarazo de la influencer.
(Video: Isabella Ladera/ Instagram)
PUEDES VER: ¿Said Palao será papá otra vez? Alejandra Baigorria realizó importante publicación
"Se nos dio", escribió la empresaria, quien tendría 5 o 6 meses de embarazo, según Ric La Torre y Samuel Suárez, popularmente conocido como Instarandula. Recordemos que, en su podcast, ambos anunciaron que el bebé de Hugo nacería entre abril o mayo.
La pareja decidió compartir con sus seguidores esta noticia y aseguraron que su bebé fue muy deseado. "Mitad tuya, mitad mía", escribió Isabella Ladera, quien fue la encargada de mostrar la ecografía del bebé que viene en camino.
Más de Espectáculos
-
Hugo García e Isabela Ladera serán padres: la influencer reveló que está embazada con tierna foto
Hugo García será papá por primera vez. Isabela Ladera reveló que está embarazada con emotiva publicación.
-
‘La Manada’: revelan las lesiones que habría sufrido Laura Spoya e interrumpen programa en vivo
Sus compañeros en La Manada, Mario Irivarren y Gerardo Pe se mostraron preocupados por el estado de salud de Laura Spoya.
-
¿Said Palao será papá otra vez? Alejandra Baigorria realizó importante publicación
Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores una ecografía que se realizó; esta noticia generó gran emoción entre sus seguidores. Más detalles en la nota.
-
Familia de Laura Spoya revelan cómo se encuentra la modelo tras sufrir aparatoso accidente
Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente automovilístico y su familia brindó detalles de su estado de salud.