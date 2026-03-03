Isabella Ladera reveló cuál es su estado de salud y su embarazo generó preocupación

Isabella Ladera confesó que su segundo embarazo ha sido sumamente complicado. (Foto: Isabella Ladera / Instagram)

Mediante sus redes sociales oficiales, Isabella Ladera, novia de Hugo García, confesó que está teniendo complicaciones de salud durante su embarazo.

Desde que Isabella Ladera y Hugo García revelaron que serán padres, la pareja no deja de acaparar la atención de diversos cibernautas, quienes buscan conocer todos los detalles del bebé que viene en camino.

Sin embargo, una publicación que realizó la influencer en su cuenta de Instagram generó preocupación entre las personas, porque aseguró que su segundo embarazo ha sido sumamente diferente y complicado.

Isabella Ladera reveló detalles de su segundo embarazo

La venezolana confesó que amanece mal, pero es consciente de que todo es pasajero, ya que dentro de algunos meses podrá cargar a su bebé producto de su relación con Hugo García. Isabella Ladera aseguró que llora por los dolores de espalda, escalofríos y náuseas.

"Qué mal amanecí hoy, pero también tengo dos corazones latiendo dentro de mí. No logré dormir nada. Lloro del dolor de espalda, tengo escalofríos y náuseas insoportables", comentó en la foto que muestra su 'pancita'.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Más de un cibernauta le ha preguntado sobre cómo será su parto. Ante ello, Isa solo atina a indicar que busca dar a luz de forma natural y sin epidural, y para lograr ello está realizando diversas actividades junto a Hugo García.