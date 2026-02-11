Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden su esperada boda religiosa: ¿qué ocurrió?

Ivana Yturbe y Beto da Silva revelaron por qué su matrimonio fue suspendido. (Foto: Ivana Yturbe/ Instagram)

¿Problemas en el paraíso? Ivana Yturne y Beto da Silva revelaron por qué decidieron suspender su matrimonio religioso.

Ivana Yturbe y Beto da Silva sorprendieron al anunciar la suspensión de su esperada boda, la cual se iba a realizar este 2026. Esta pareja es una de las más sólidas de la farándula peruana; por ello, la noticia generó preocupación en sus seguidores.

¿Por qué Ivana Yturbe y Beto da Silva suspendieron su boda?

La noticia fue confirmada por la propia modelo en una entrevista a 'Magaly TV La Firme'. "Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días; al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes", comentó Ivana.

Por su parte, el futbolista explicó que su agenda deportiva también influyó en la postergación. Beto da Silva señaló que un torneo de fútbol programado para mediados de año interferiría directamente con los preparativos y la organización del matrimonio.

(FOTO: Ivana Yturbe/ Instagram)

"Si algo no se da, es porque algo mejor se viene siempre; creo que es algo que me ha pasado. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo; creo que esta decisión es lo mejor”, concluyó la modelo, dejando claro que, aunque la boda se postergue, la felicidad y los proyectos en común continúan firmes.

Además, la popular 'Princesa inca' dejó entrever que podrían estar pensando en agrandar la familia, lo que despertó especulaciones sobre un posible embarazo, aunque no lo confirmó de manera directa.