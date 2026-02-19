Yahaira Plasencia ya no oculta su amorío con ‘Don Diablo’ durante su gira por Estados Unidos

Yahaira Plasencia dejó entrever que está más enamorada que nunca. Foto: Instagram

La salsera Yahaira Plasencia y ‘Don Diablo’ cada vez se muestran más cercanos que nunca.

Yahaira Plasencia está feliz y no esconde su amor por Luis Fernando Rodríguez, el empresario conocido como ‘Don Diablo’. La salsera está acompañada de él en su gira por Estados Unidos y se mostraron más cercanos que nunca.

'Don Diablo' acompañó a Yahaira Plasencia en su viaje a Estados Unidos

En una entrevista para América Hoy, Yahaira Plasencia mostró el lugar donde se hospeda y contó que está acompañada de sus padres y, por supuesto, de su pareja. “Allí está (Luis Fernando). Lo muestro porque ya no me queda otra, pero a él no le gusta hablar”, comentó.

PUEDES VER: Exchica reality reveló que besó seleccionado peruano que está casado

La cantante dejó claro que está viviendo un momento muy bonito, aunque prefiere mantener ciertos detalles de su relación en privado. “Estoy pasando una linda etapa, pero prefiero tenerlo en privado”, dijo Yahaira entre risas.

Además, la artista respondió con todo a los comentarios de Magaly Medina sobre sus conciertos en Estados Unidos. “En vez de preocuparse por mí, que se preocupe de su rating”, afirmó.



(Fuente: América Hoy)

¿Yahaira Plasencia y ‘Don Diablo’ están comprometidos?

En redes sociales, Yahaira dejó entrever que está más enamorada que nunca. Mostró un lujoso anillo dorado, lo que hizo que muchos fans se preguntaran si fue un regalo de ‘Don Diablo’ o un capricho de la cantante.

Recordemos que en una entrevista anterior, Luis Fernando Rodríguez también tuvo palabras muy tiernas para Yahaira, dejando en evidencia que la pareja está muy enamorada y que disfrutan cada momento juntos.

Por último, Yahaira sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto luciendo el llamativo anillo, que para muchos tendría un significado especial y reforzaría la idea de que su relación con ‘Don Diablo’ va en serio.