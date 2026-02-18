Farfán: revelan el exorbitante obsequio del regalo que le dio a Xiomy Kanashiro por su primer año juntos

Xiomy también sorprendió a Farfán con regalos costosos. Foto: Instagram

Nuevamente el exfutbolista Jefferson Farfán no escatimó en gastos para darle un regalo lujoso a su novia Xiomy Kanashiro.

El amor está en el aire y también en los regalos costosos. Jefferson Farfán dejó a todos con la boca abierta luego de que se revelara el impresionante precio del obsequio que le dio a Xiomy Kanashiro para celebrar su primer año de enamorados y el Día de San Valentín durante un romántico viaje a Colombia.

¿Cuándo costó el reloj que Farfán le regaló a Xiomy Kanashiro?

La bailarina contó en el programa Desvelados que el exfutbolista la sorprendió con un exclusivo reloj de la marca francesa Cartier, aunque al inicio prefirieron mantener en secreto cuánto costaba el elegante accesorio.

Sin embargo, el misterio duró poco. El mencionado programa investigó el modelo exacto en la web oficial de la firma y descubrió el verdadero precio del regalo, generando revuelo entre los seguidores de la pareja y en redes sociales.

Según la página, Farfán habría pagado más de 27 mil soles por el reloj, una cifra que confirma que el exseleccionado peruano no escatima cuando se trata de sorprender a su novia y demostrarle cuánto la quiere con detalles de lujo.

“Muy bonito, me encantó, nunca había tenido uno de esos. Feliz de tener mis relojitos, feliz y contenta. Creo que los detalles que tiene conmigo son muy bonito y yo super agradecida con él”, declaró la bailarina, dejando claro que el romántico gesto la dejó más que feliz.



(Foto: captura América TV)

Xiomy también sorprendió a Farfán con regalos costosos

En declaraciones para América Hoy, Xiomy Kanashiro resaltó que a ella también le gusta sorprender a su pareja y que, por ello, estuvo juntando de mes en mes para darle buenos regalos a su novio Jefferson Farfán por su primer año juntos.

Xiomy Kanashiro contó que le regaló a su pareja una camisa de la firma Prada valorizada en casi dos mil dólares. Además, mencionó que sumó unas zapatillas de la marca Amiri de 650 dólares y un polo de la misma firma que cuesta 950. En total, la bailarina habría desembolsado unos 3,300 dólares, es decir, alrededor de 11 mil soles.