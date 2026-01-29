Jefferson Farfán vendió ropa del negocio de Xiomy en TikTok y dejó en 'shock' a seguidores

Farfán ofreció diversas prendas del emprendimiento de Xiomy Kanashiro en TikTok. (Foto: Kanomi Store/ TikTok)

Jefferson Farfán sorprendió a miles de cibernautas al vender ropa a través de una transmisión en TikTok.

Jefferson Farfán demostró, una vez más, lo enamorado que se encuentra de Xiomy Kanashiro. El popular '10 de la calle' no solo la sorprendió recientemente con un viaje a Punta Cana por su cumpleaños, sino que ahora también decidió apoyarla en su emprendimiento de ropa.

Jefferson Farfán vende ropa por live de TikTok

La aparición de Farfán en la transmisión en vivo de TikTok dejó sorprendidos a sus miles de cibernautas, quienes no esperaban verlo en esta nueva faceta. El exseleccionado peruano se sumó al live del negocio de la 'Chinita' y, aunque al inicio se mostró algo nervioso, poco a poco fue ganando confianza frente a la cámara.

Con el pasar del tiempo, Jefferson Farfán se soltó por completo e incluso comenzó a mostrar las prendas, mencionar los precios y responder a los comentarios que llegaban en tiempo real. Su actitud relajada y colaboradora generó risas y una gran cantidad de interacciones en la transmisión.

(Video: Ric La Torre/ TikTok)

Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en reaccionar y bromear sobre la situación. Algunos usuarios aprovecharon para recalcar que la 'Foquita' está muy enamorado de Xiomy Kanashiro, mientras que otros no dudaron en mencionar a Yahaira Plasencia.

"La 'Yaha' usa eso, jajajajaja...", "Está bien enamorado", "Un lobo domesticado. ¡Mi gato!", "El 10 anda embrujado. Enamorado como nunca lo veo... ¡Bien, mi Jefrey!", fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en la plataforma.