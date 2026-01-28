Suheyn Cipriani contó que lloró desconsoladamente cuando terminó con Macarius

Macarius reveló que terminó su relación con Suheyn Cipriani. (Foto: La Manada/ YouTube)

Macarius reveló que su romance con Suheyn Cipriani no comenzó de la mejor manera, ya que él creyó que ella estaba jugando con sus sentimientos.

Macarius y Suheyn Cipriani oficializaron su relación este 2026 y revelaron detalles inéditos sobre su historia sentimental. El streamer visitó el pódcast 'La Manada', donde habló abiertamente sobre cómo inició su romance y el difícil momento en el que decidió ponerle fin. Esta confesión generó gran interés entre los fans.

Macarius reveló que terminó con Suheyn Cipriani

Según contó el influencer, ambos se estaban conociendo desde fines de 2025 y, al decidir formalizar, acordaron decir públicamente que estaban en una relación. Sin embargo, en diciembre, durante una entrevista, Suheyn señaló que estaba soltera, situación que afectó profundamente a Macarius y marcó un quiebre en la relación.

La ruptura ocurrió cuando el streamer se encontraba en Lima. "Yo estaba contento con ella (...) La esperé con la comida lista, veo el pódcast y ella dice: 'estoy sola, no estoy con nadie' y dije ahh no... me dejó en el aire. Agarré el chaufa y me lo comí“, relató, evidenciando su molestia y decepción por las declaraciones de la modelo. Ante ello, Suheyn contó que Macarius decidió tomar distancia.

"Estábamos en un hotel y me dice: 'Sabes, mejor lo dejamos aquí y seguimos como amigos' y ya", contó la modelo. Macarius estaba decidido a no continuar con su romance, ya que sentía que ella estaba jugando con él, pero ella no tomó en serio sus palabras, ya que pensó que todo se trataba de una broma.

Además, Suheyn confesó que 'rompió' en llanto cuando Macarius decidió alejarse, pero no se dio por vencida y viajó hasta Arequipa para buscarlo. "Cuando dije 'estoy soltera', para él fue como 'me llegas' (...) Me dio un besito en la frente y yo estaba así (llorando)", comentó la modelo, dejando en evidencia lo intenso que fue ese momento para ambos.