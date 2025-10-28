Jefferson Farfán y su excéntrica celebración de cumpleaños con Xiomy y sus hijos en Miami

Farfán mostró cómo pasó su cumpleaños en Miami. Foto: Instagram

El exfutbolista Jefferson Farfán compartió imágenes de su exclusiva celebración de cumpleaños en el país norteamericano.

Jefferson Farfán, conocido como ‘La Foquita’, ha mostrado en sus redes sociales cómo celebró su cumpleaños rodeado de amor y lujo, junto a su pareja Xiomy Kanashiro, su hija mayor y el hijo que tuvo con Melissa Klug. El exfutbolista compartió varios momentos especiales de su festejo, dejando ver que disfrutó al máximo de este día tan especial.

Celebración de cumpleaños de Jefferson Farfán

A través de sus historias de Instagram, Farfán enseñó cómo pasó su cumpleaños en Miami, disfrutando de una exclusiva fiesta a bordo de un yate. En las imágenes se le puede ver sonriente junto a Xiomy, sosteniendo una torta de cumpleaños con el mar de fondo. Por su parte, Xiomy Kanashiro también publicó fotografías del romántico paseo y de una discoteca, donde ambos aparecen bailando y muy cariñosos.

Además, el exjugador de la selección peruana realizó una transmisión en vivo desde el yate, en la que se le vio bailando salsa y riendo con su pareja y sus hijos. En el video, Jefferson y Xiomy lucen relajados, felices y disfrutando de una jornada llena de música, sol y mar.

Por otro lado, en su primer día en Miami, Xiomy Kanashiro aprovechó para salir de compras junto con ‘La Foquita’ en tiendas de lujo. Jefferson también compartió parte de este momento en sus redes, mostrando prendas exclusivas y escribiendo: “Disfrutando mi lugar favorito”.



(Fuente: Instagram Farfán)

PUEDES VER: Korina Rivadeneira reveló que enfrenta una complicada enfermedad desde hace cinco meses

Darinka Ramírez molesta con Farfán por permiso de viaje

Mientras Jefferson Farfán disfruta de unas lujosas vacaciones en Miami junto a sus hijos y su pareja Xiomy Kanashiro, su expareja Darinka Ramírez atraviesa un nuevo conflicto legal con el exfutbolista. Según se dio a conocer, la joven enfrenta dificultades para obtener la autorización necesaria que le permita viajar al extranjero con su hija.

De acuerdo con Darinka, su intención es llevar a la menor a Colombia para pasar unos días en familia; sin embargo, aseguró que no cuenta con el permiso de viaje firmado por Farfán. La modelo explicó que ha intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con la abogada del exjugador, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.