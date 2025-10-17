¿Confirmado el compromiso? La llamativa publicación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

El exfutbolista encendió las alarmas al publicar una llamativa fotografía junto a Xiomy Kanashiro. (Fuente: redes sociales)

Jefferson Farfán mencionó en una reciente entrevista que muy pronto pasaría a la fila de los casados.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están captando la atención del público en redes sociales tras una publicación en Instagram que ha desatado rumores sobre un posible e inminente matrimonio.

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro contraerán matrimonio?

El exfutbolista compartió una serie de fotografías junto a la artista, en las que ambos lucen un lujoso anillo en el dedo anular, tradicionalmente reservado para las alianzas matrimoniales, lo que ha generado especulaciones sobre un compromiso formal.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron 8 meses de relación

En la publicación, Jefferson Farfán celebra los ocho meses de relación con Xiomy Kanashiro, mostrando imágenes en las que se les ve muy enamorados y felices. La segunda fotografía destaca la mano izquierda de ambos sobre la mesa, exhibiendo anillos de oro que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Aunque hasta ahora Jefferson Farfán no ha confirmado oficialmente que se casaría con Xiomy Kanashiro, el fuerte vínculo y el afecto que demuestra públicamente en redes sociales evidencian que podría darse.

Como se recuerda, la propia ‘Foquita’ encendió las alarmas de matrimonio hace unos días, cuando en su podcast habló abiertamente de su relación con la también modelo.

"Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar, ya", dijo Guizasola bromeando, a lo que Jefferson Farfán respondió sin dudar: "Yo también ya me caso, pronto ya".

