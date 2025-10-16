En Vivo

Jossmery Toledo viajó con misterioso acompañante: aseguró que sigue soltera

Jueves, 16 de octubre de 2025 18:29

Jossmery Toledo generó especulaciones en redes sociales. (Fuente: redes sociales)

Jossmery Toledo no se percató que en un video salía junto a alguien. Sin embargo, luego la misma modelo negó que tenga pareja.

Jossmery Toledo generó especulaciones en redes sociales tras compartir un video donde muestra cómo se sentía tras concluir su rutina de entrenamiento. Sin embargo, un detalle en el fondo del video llamó la atención y desató rumores sobre la posible compañía sentimental que la acompañaba durante su viaje.

Jossmery Toledo cometió infidencia y expuso sin querer a presunto galán

El último miércoles 15 de octubre, la popular conductora Magaly Medina notó que la expolicía no estaba sola en su reciente viaje a Máncora. Esto abrió la puerta a especulaciones sobre si la modelo habría encontrado un nuevo novio o incluso un ‘sugar daddy’.

Durante la emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, se presentó el material original que Jossmery Toledo compartió en su cuenta de Instagram, donde se puede observar claramente a un joven en el fondo de la habitación del hotel. “Ella no se dio cuenta, pero mientras entrenaba, apareció la figura de un hombre con polo blanco, sosteniendo un celular”, explicó la ‘Urraca’.

La conductora también destacó que este individuo permaneció en la misma habitación del hotel durante toda la grabación, apareciendo en varias ocasiones mientras Jossmery Toledo realizaba sus ejercicios frente al mar. “No sabemos qué relación tiene con ella, pero estuvo presente en el mismo espacio durante todo el entrenamiento”, añadió.

(Fuente: redes sociales)

Ante las preguntas de sus seguidores y reporteros sobre la identidad del joven, la también influencer aclaró que se trataba del fotógrafo que la acompañaba en el viaje. 

En un chat con un reportero, la modelo respondió con humor: “¿Estás de viaje sola? Jajajaja nací sola, pero en este viaje no, hay mucha gente. El hombre que se ve en el video es el fotógrafo”.

