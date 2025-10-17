Maju Mantilla habría sido presionada con amenazas por Gustavo Salcedo para firmar conciliación

Gustavo Salcedo reveló todo lo que habría utilizado para que Maju Mantilla acepte sus peticiones. Foto: captura YouTube

Magaly Medina expuso un audio de Gustavo Salcedo en donde detalla cómo llegó a un acuerdo de conciliación con Maju Mantilla.

El proceso de separación entre la ex Miss Mundo 2004, Maju Mantilla, y su esposo, el empresario Gustavo Salcedo, continúa generando controversia. Lo que empezó como simples rumores de infidelidad se ha transformado en un conflicto mediático cargado de tensión y versiones contrapuestas que mantienen a la pareja en el ojo de la tormenta.

En las últimas horas salió a la luz un audio en el que Gustavo Salcedo habla sobre el acuerdo de conciliación firmado en marzo. El empresario habría lanzado una fuerte advertencia a la exconductora, presionándola para que aceptara sus condiciones dentro del proceso de separación.

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla

De acuerdo con el material presentado por Magaly Medina, Gustavo Salcedo habría ejercido presión sobre Maju Mantilla para que firmara el acuerdo de separación. Según la información difundida, él habría llegado a amenazarla con sacarla de la casa familiar si no aceptaba sus condiciones.

En el audio mostrado en el programa, se escucha claramente a Salcedo decir: "La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá firmas o agarro y te pongo patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia". Estas palabras habrían sido dirigidas directamente a Mantilla como una advertencia.

El empresario también habría utilizado presuntas pruebas de infidelidad para lograr que Maju aceptara un acuerdo que lo favorecía. En la grabación se oye: "El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo".

Este convenio, según lo mencionado en el informe, incluiría propiedades ubicadas en el norte del país, entre ellas el hotel Aquamare Bungalows en Tumbes, además de otros bienes compartidos, como los cuatro vehículos que figuraban a nombre de ambos.



(Fuente: Magaly TV)

Salcedo y Maju Mantilla acordaron convivencia de 3 meses antes de separación

Durante la conversación filtrada, Gustavo Salcedo se refirió al acuerdo de convivencia temporal que formaba parte de la conciliación con Maju Mantilla. "En la conciliación quedamos en que aún vivamos 3 meses hasta el 10 de julio para que me deje, entonces en esos 3 meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón", expresó el empresario.

A pesar de que Mantilla no abandonó la vivienda en la fecha pactada, el audio deja entrever que el principal interés de Salcedo al promover el acuerdo era conservar la casa familiar y la custodia de los hijos.