¿Nació el hijo de Hugo García? Isabella Ladera sorprendió con inesperada publicación

Isabella Ladera compartió tiernas fotos de Hugo García con un bebé. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

A través de sus redes sociales, Hugo García e Isabella Ladera compartieron tiernas fotos con un recién nacido. ¿Es su hijo?

Mediante sus redes sociales, Hugo García e Isabella Ladera realizaron una publicación que sorprendió a más de un seguidor. En las imágenes se puede ver a la joven influencer cargando a un bebé. ¿Su hijo ya nació? Te lo contamos a continuación.

¿Ya nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Hugo García compartió en su cuenta de Instagram una foto cargando a un recién nacido. Ante ello, muchos fans rumoreaban que sería su hijo, pero esto fue desmentido por la influencer venezolana.

"Yo sigo en la panza, tías. Tranquilas", escribió Isabella Ladera en una fotografía donde muestra barriga. Además, reveló que fue su hermana, quien se convirtió en madre.

Isabella se mostró emocionada por la reacción de Hugo con el bebé y no dudó en expresar lo siguiente: "Ya quiero mirarte mirando a tu mitad con la mía".

(Foto: Isabella Ladera)

Hace algunos días, la influencer venezolana confirmó que recién tiene 6 meses de embarazo. De esta manera, terminó con las especulaciones que circulan en redes sociales con relación a su embarazo.